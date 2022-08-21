İnsan klonlama gerçek mi oluyor? Yeni bir yöntem keşfedildi - Son Dakika
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İnsan klonlama gerçek mi oluyor? Yeni bir yöntem keşfedildi

21.08.2022 09:56
İnsan klonlama gerçek mi oluyor? Yeni bir yöntem keşfedildi

İsrail merkezli Renewal Bio, yapay insan embriyosu üreterek kısırlık başta olmak üzere birçok soruna çözüm bulacaklarını duyurdu.

Bilim insanları, yakın tarihli bir deneyde kök hücrelerden başarılı bir şekilde yapay fare embriyosu üretilebileceğini kanıtladı. İsrail merkezli bir biyoteknoloji şirket, bu yöntemi insan üzerinde denemek istediklerini açıkladı. Yapay insan embriyosu oluşturmak için çalışmalara başlayan ekip, birçok hastalığı sentetik embriyo ile tedavi edebileceklerini duyurdu.

Hanna tarafından kurulan İsrail merkezli şirket Renewal Bio, sentetik insan embriyosu ile birçok soruna çözüm bulunacağını belirtiyor. Kısırlık, genetik hastalıklar ve yaşlılıkla ilgili sorunların bu yöntem ile çözülebileceğini belirten Hanna, çalışmalarını hızlandıracaklarının altını çizdi.

Sperm ve yumurta olmadan yapay insan embriyosu oluşturulabilir

Weizmann'ın Moleküler Genetik departmanında görevli bilim insanları, 1 Ağustos'ta Cell dergisinde makale yayınladı. Yayınlanan makaleye göre, sperm ve yumurta kullanılmadan bir kavanozda sentetik fare embriyosu üretimi başarıyla gerçekleştirildi.

İnsan klonlama gerçek mi oluyor? Yeni bir yöntem keşfedildi

Deneyi yöneten Jacob Hanna, "Kopya embriyolarda tam anlamıyla istenileni elde edemedik. Bu yüzden yaptığımız deneyin daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak oluşturduğumuz embriyoda kalp atışı, kan dolaşımı ve beyin hücrelerinin oluşumu gibi evreleri gözlemledik. Bununla birlikte, bağırsak gibi boşaltım organları da oluşmaya başladı." ifadelerine yer verdi.

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İnsan hücreleriyle çalışmalara başladıklarını belirten Hanna, ilk olarak kendisine ait hücrelerle deney yapacaklarını duyurdu. Bazı bilim insanları, sentetik insan embriyoları için henüz erken olduğunu ve önemli testlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor.

eLife dergisinde 2017 yılında yayınlanan bir makaleye göre, araştırma için insan embriyo klonlarının kullanılması bazı etik kaygıları beraberinde getiriyor. Bilim insanları, sentetik insan embriyosunda acı veya duyarlılık gibi duyguların oluşabileceğinden endişeli.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Genetik, İsrail, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İnsan klonlama gerçek mi oluyor? Yeni bir yöntem keşfedildi - Son Dakika

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