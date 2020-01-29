İsrail merkezli STK "Barış Şimdi": ABD'nin planı bölgede istikrarı sağlamaz - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail merkezli STK 'Barış Şimdi': ABD'nin planı bölgede istikrarı sağlamaz - Son Dakika

İsrail merkezli STK "Barış Şimdi": ABD'nin planı bölgede istikrarı sağlamaz

1 saat önce

İsrail merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan "Barış Şimdi", ABD'nin sözde barış planının "sürdürülebilir olmadığını ve bölgede istikrarı sağlamayacağını" belirtti.

İsrail merkezli STK

İsrail merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan "Barış Şimdi", ABD'nin sözde barış planının "sürdürülebilir olmadığını ve bölgede istikrarı sağlamayacağını" belirtti.

Kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yüzyılın Anlaşması olarak bilinen plan İsrail'e, parçalanmış bir Filistin devletinin inşası karşılığında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmesi için yeşil ışık yakıyor." ifadesi kullanıldı.

"Bu plan sürdürülebilir değil ve istikrarı sağlayamaz" denilen açıklamada, Filistinliler için başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm önerisinin uygulanması çağrısı yaptı.

"Barış Şimdi", iki devletli çözüm dışındaki önerilerin "tarihin çöplüğüne gömüleceğini" kaydetti.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:44 Kaynak: AA
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