İsrail Mesajımızı Aldı"
12 dakika önce
Hamas'ın lideri İsmail Haniye, iki gündür İsrail tarafından yapılan hava saldırılarına karşı yapılan direniş için "Direniş, sözünü söylemiş ve İsrail mesajı almıştır.
Hamas
'ın lideri İsmail Haniye, iki gündür İsrail
tarafından yapılan hava saldırılarına karşı yapılan direniş için "Direniş, sözünü söylemiş ve İsrail mesajı almıştır." dedi. Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İsrail'in hava saldırısında yıkılan ofisinin enkazını ziyaret etti. Haniye, enkazın yanında yaptığı açıklamada, Hamas'ın Gazze
sınırının yakınında şiddetin yükselmesiyle İsrail'e bir ders verdiğini savundu. Haniye, Başkanlık Ofisinin restore edileceğini söyleyerek, "Direniş, sözünü söylemiş ve İsrail mesajı almıştır. Gazze'deki Siyonist kibrini bitmesine yardımcı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu. Öte yandan Haniye, Gazzelileri İsrail'in ablukasını kırmak için her cumartesi yapılan Büyük Dönüş
Yürüyüşü'nün birinci yıldönümünde yapılacak gösterilere davet etti.
(Muhammed Rabah/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:56 Kaynak: İHA
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