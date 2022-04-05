İsrail, Mescid-i Aksa'da cuma namazları için Filistinli erkeklere yaş sınırı getirdi - Son Dakika

İsrail, işgal atlındaki Batı Şeria'da yaşayan 12 ila 40 yaş arası Filistinli erkeklerin ramazan ayında cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmesini yasakladı.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi ve üst düzey güvenlik isimlerinin katıldığı toplantıda, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edebilmesine ilişkin şartlar belirlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 50 yaş üstü Filistinli erkeklerin Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği belirtildi. 40-50 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı getirildi.

Aynı şekilde, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin işgal altındaki Doğu Kudüs ya da İsrail'deki birinci dereceden akrabalarını pazar-perşembe arasında ziyaret edebileceği paylaşıldı.

Açıklamada, Savunma Bakanı'nın diğer güvenlik birimleriyle gelecek hafta bir toplantı düzenleyeceği, güvenlik durumuna göre aile ziyaretlerinin genişletilip genişletilmeyeceğine karar verileceği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği güvenlik duvarının ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, güvenlik duvarı boyunca yer alan 23 kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

Bölgede ramazan ayıyla gerilimin tırmanması endişesi

İsrail, ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ediyor.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı.

Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından "Dalgakıran" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.

İsrail askerleri, ramazanın birinci günü Cenin kentinde İslami Cihad üyesi olduğu ifade edilen 3 kişiyi "saldırı hazırlığında olduğu" iddiasıyla öldürmüştü. Filistinlilerin İsrail askerlerine ateşle karşılık vermesi sonucu biri ağır 4 İsrail askeri de yaralanmıştı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İsrail güvenlik güçlerinin "saatli bir bombayı" etkisiz hale getirdiğini belirtmişti.

İsrail polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları ve akşamları Mescid-i Aksa'ya müdahalesi Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti. Artan gerginlik İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.

Bu yıl da İsrail polisi ve Filistinliler arasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin sembolik girişi Şam Kapısı çevresindeki gerilim devam ediyor.

İftar vaktinin ardından çoğunluğu genç binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı çevresinde toplanıyor. İsrail polisinin Filistinlilere cop, ses bombası ve zaman zaman atlı birliklerle müdahale ettiği olaylarda şu ana kadar 20 kadar Filistinli gözaltına alındı, 20'den fazla Filistinli yaralandı.