İsrail Mescid-i Aksa'yı Bölmek İstiyor"

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölme planına karşı uyarıda bulundu.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Adnan el-Hüseyni, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölme planına karşı uyarıda bulundu.



Hüseyni, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in sinagoga dönüştürmek amacıyla Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı ve doğu bölgesinde kontrolü sağlamaya çalıştığını söyledi.



İsrail'in hiçbir gerekçe göstermeden bu bölgenin restore edilmesini ve Aksa'nın doğu bölgesindeki taş ve toprakların kaldırılmasını yasakladığına dikkati çeken Hüseyni, "(İsrail) Bölgenin kontrolünü kolaylaştırmak için sahipsiz kalmasını istiyor." dedi.



İsrail'in yıllardır Aksa'yı baskınlarla "zamansal" olarak böldüğünü, şimdi de "mekansal" olarak bölmeye çalıştığını belirten Hüseyni, İsrail vatandaşı Arapların ve Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya dokunulmasını kabul etmediğini vurguladı.



"Aksa kırmızı çizgimizdir"



Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni, "Aksa kırmızı çizgimizdir ve ona yönelik herhangi bir ihlal kabul edilemez. Dün hiçbir planlama olmadan yapılan gösteriler durumun ciddiyetinin göstergesidir." diye konuştu.



İsrail polisi pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.



Bunun üzerine önceki gün Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.



Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı yakınında nöbet tutan cemaat de dün yatsı namazından sonra İsrail polisinin saldırısına uğramıştı.

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