Son Dakika Haberleri: İsrail milletvekili: "Netanyahu, Gazze'deki saldırının emrini kendisini kurtarmak için verdi"
Son Dakika Güncel İsrail milletvekili: 'Netanyahu, Gazze'deki saldırının emrini kendisini kurtarmak için verdi'

İsrail milletvekili: "Netanyahu, Gazze'deki saldırının emrini kendisini kurtarmak için verdi"

6 saat önce

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokunun Yahudi asıllı milletvekili Ofer Kassif, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini kurtarmak için İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l...

İsrail milletvekili:

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokunun Yahudi asıllı milletvekili Ofer Kassif, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendisini kurtarmak için İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın öldürüldüğü saldırının emrini verdiğini belirtti.

Times of Israel gazetesindeki habere göre, Kassif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ebu'l Ata'nın öldüğü saldırının emrini veren Başbakan Netanyahu'ya yüklendi.

Mesajında Kasif, "Netanyahu kendisini kurtarmak için yapabileceği tek şey olan: öldür, yok et ve savaşı kışkırt yöntemine başvuruyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Times of Israel gazetesi muhabirlerinden Raoul Wootliff de Ebu'l Ata suikasti ve bölgede artan gerilime ilişkin Twitter hesabından yaptığı kısa değerlendirmede, "Tamam, Bibi (Netanyahu) Başbakan olarak kalabilir." cümlesini kullandı.

Başbakan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılan erken genel seçimleri kaybetmiş ve partisi Likud ikinci olmuştu.

Seçimleri kaybetse de Likud'un yanı sıra Meclise giren 3 sağ partinin de desteğini alan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından 25 Eylül'de koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilmişti.

Netanyahu kendisine tanınan sürede hükümeti kurmayı başaramamış ve görevi Rivlin'e iade etmişti.

İsrail ordusu, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine saldırı düzenlemişti.

Kudüs Seriyyeleri de yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu öldüğü haberini doğrulamıştı.

Bu saldırının ardından Gazze'den İsrail tarafına çok sayıda roket atılırken, bölgede okullar tatil edilmişti.

Milletvekili, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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