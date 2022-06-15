İsrail Mısır'la olan Taba sınır kapısını 3 Temmuz'dan itibaren 24 saat açık tutacak

İsrail Ulaştırma Bakanı Merav Michaeli, ülkesinin Mısır'ın Sina'daki Taba sınır kapısının 3 Temmuz itibarıyla 24 saat açık kalacağını duyurdu.

İsrail yayın kuruluşu KAN'a göre, Michaeli, Ulaştırma Bakanlığı ve Havalimanları Kurumu tarafından Sina'ya geçişlerde İsraillilerin yaşadığı sıkıntıları hafifletmek amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti.

Bu kapsamda 3 Temmuz'dan itibaren Sina'daki Taba sınır kapısının 24 saat açık tutulacağını vurgulayan Michaeli, "Bunun bir başka adımı da komşumuz ve müttefikimiz Mısır'la ilişkilerimizi güçlendirmektir" dedi.

İsrail Taba sınır kapısını Mart 2020'de Kovid-19 salgını sebebiyle kapatmıştı.