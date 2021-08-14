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İsrail, mülk iadesini kısıtlayan yasa nedeniyle Polonya'ya büyükelçi göndermeme kararı aldı - Son Dakika

İsrail, mülk iadesini kısıtlayan yasa nedeniyle Polonya'ya büyükelçi göndermeme kararı aldı

14.08.2021 21:59
İsrail, mülk iadesini kısıtlayan yasa nedeniyle Polonya'ya büyükelçi göndermeme kararı aldı, System.String[]

İsrail, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın el konulan mülklerin iadesini kısıtlayan yasayı imzalayacağını açıklaması nedeniyle Varşova'ya atadığı büyükelçiyi göndermeyeceğini duyurdu.

İsrail, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'nın el konulan mülklerin iadesini kısıtlayan yasayı imzalayacağını açıklaması nedeniyle Varşova'ya atadığı büyükelçiyi göndermeyeceğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid yayımladığı görüntülü mesajda, Duda'nın mülklerin iadesine kısıtlama getiren ve Yahudileri hedef aldığı gerekçesiyle tartışmalara neden olan yasayı imzalayacağını duyurmasına tepki gösterdi. Lapid, İsrail'in Varşova Büyükelçiliğine atanan büyükelçiyi göndermeyeceklerini, tatilde olan Polonya'nın Tel Aviv Büyükelçisine de İsrail'e dönmemesi tavsiyesinde bulunulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı ayrıca Varşova Büyükelçiliği amirinin de istişare için İsrail'e çağrıldığını ifade etti.

Polonya Meclisi, 11 Ağustos'ta bir mülkün iade edilebilmesi için el konulmasının üzerinden en fazla 30 yıl geçmesi koşulunun getirildiği yasayı kabul etmişti. Cumhurbaşkanı Duda da bugün yaptığı açıklamada, Meclisten geçen yasayı imzalayacağını duyurmuştu.

İsrail ile ABD, Holokost'tan kurtulanların ve ailelerinin, diğer Yahudi veya Yahudi olmayan mülk sahiplerinin Polonya'nın Komünist rejim döneminde haksız yere el konulan mülklerinin iade sürecini ciddi şekilde kısıtlayacağı görüşünü savunarak söz konusu yasaya karşı çıkıyordu.

Varşova, Polonya, İsrail, Duda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, mülk iadesini kısıtlayan yasa nedeniyle Polonya'ya büyükelçi göndermeme kararı aldı - Son Dakika


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