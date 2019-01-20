Son Dakika Haberleri: İsrail Müslüman Ülkelerle Yeniden Diplomatik İlişki Kuruyor

İsrail Müslüman Ülkelerle Yeniden Diplomatik İlişki Kuruyor

52 dakika önce

İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, 1972'den beri diplomatik ilişkinin olmadığı Çad'ı ziyaret etti.

İsrail Müslüman Ülkelerle Yeniden Diplomatik İlişki Kuruyor, System.String[]
İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, 1972'den beri diplomatik ilişkinin olmadığı Çad'ı ziyaret etti. Netenyahu, Çad ile ilişkilerin yeniden kurulduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, İsrail'in 1972'den beri diplomatik ilişkisinin olmadığı Çad'ı ziyaret etti. Çad Devlet Başkanı Idriss Deby Itno ile bir araya gelen Netenyahu, ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, ilişkilerin Çad ile yeniden başladığını duyurarak, "Bu gezi bazılarını endişelendirecek, hatta sinirlerini bozacak. İran'ı rahatsız edecek. Bundan kaçınmaya çalışan Filistinlileri rahatsız edecek" dedi.

Itno da, durdurulmuş ilişkilerin yeniden başladığını tekrarladı.

Netanyahu'dan, "devrim" yorumu

Gezi öncesinde Netanyahu, İsrail'in diplomatik ilişkilerinin kesik olduğu Arap ve Müslüman dünyası ile devrim yapacağını açıklamıştı. Yolculuk öncesinde yaptığı açıklamada Netanyahu, "Yeni bir tarihi ve önemli geziyi başlatıyorum. Çad, Libya ve Sudan sınırındaki büyük bir Müslüman ülke. Arap ve Müslüman dünyası ile yürüttüğümüz devrimin bir parçası" ifadelerini kullanmıştı.

2016'da Gine ile ilişki kurulmuştu

İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan sonra çoğu Arap pek çok Müslüman ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesmişti. 2016'da Müslüman Afrika ülkesi Gine ile diplomatik ilişki kurulmasından sonra Çad ile yeni bir adım atıldı. Netanyahu, son yıllarda Kenya, Ruanda, Etiyopya, Uganda ve Liberya'yı ziyaret etti. Netenyahu, en son 2018'in Ekim ayında ise Arap ülkesi Umman'a gitti. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:33 Kaynak: İHA

Çad, Benjamin Netanyahu, İsrail, Politika
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