- İsrail'n Filistinlilere ait mezarları yıkım çalışmaları durduruldu- İsrail polisinden Müslüman... - Son Dakika

- İsrail'n Filistinlilere ait mezarları yıkım çalışmaları durduruldu

İsrail polisinden Müslüman mezarlığın yıkılmasını protesto eden Filistinlilere müdahale

TEL AVİV - İsrail güçlerinin, Yafa kentinde Filistinlere ait mezarlıkları yıkma girişimlerine mahkeme tarafından durdurma kararı verildi.

İsrail güçlerinin Yafa'da bulunan Filistinlilere ait mezarları yıkma girişimleri Filistin halkını öfkelendirmişti. Filistinlilerin geniş çaplı protestolarının ardından Yafa İslam Vakıfları Komitesi yıkım çalışmalarının durdurması için Tel Aviv Mahkemesine başvuruda bulundu. İsrail'in Tel Aviv kentindeki mahkeme, Yafa kentinde İsrail güçleri yeni bir yerleşim yeri inşa etmek amacıyla Filistinlere ait bir mezarı yıkım çalışmaları gececi olarak durdurulması kararı aldı. Tel Aviv'deki mahkeme Yafa Belediyesi tarafından sürdüren yıkım çalışmalarının durdurmasına kararı aldı.

İsrail polisi mezarlığın yıkılmasını protesto eden Filistinlilere müdahale etti

İsrail'e bağlı Tel Aviv Belediyesinin ekipleri, İsrail mahkemesinin kararına rağmen Yafa'daki Müslüman El-İs'af Mezarlığın yıkmasını devam etti. İsrail polisi, tarihi Filistin kenti Yafa'daki Müslüman El-İs'af Mezarlığın Tel Aviv Belediyesi tarafından yıkılmasını protesto eden Filistinlilere, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinlilere müdahale eden İsrail polisi, Yafa'daki İslam Vakıfları Komitesi başkanı avukat Muhammed Derai ile 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail Mahkemesi, nihai karar verilinceye kadar bu sabah El-İs'af Mezarlığı'ndaki Tel Aviv belediyesinin çalışmalarının askıya alınmasına karar verdi. İsrail makamları, Müslüman El-İs'af mezarlığı yıkarak Yahudi evsizler için bir konut projesi yapmayı planlıyor.