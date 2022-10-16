İsrail, Nablus'ta 164 Filistinli ailenin İsrail'e giriş iznini iptal etti - Son Dakika
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İsrail, Nablus'ta 164 Filistinli ailenin İsrail'e giriş iznini iptal etti

16.10.2022 14:22
İsrail, Nablus'ta 164 Filistinli ailenin İsrail'e giriş iznini iptal etti

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki "Aslanların İni" adlı grubun üyesi olduğu iddiasıyla, 164 ailenin İsrail'e giriş izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki "Aslanların İni" adlı grubun üyesi olduğu iddiasıyla, 164 ailenin İsrail'e giriş izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanlığı'nda yapılan değerlendirmenin ardından Nablus'ta 164 ailenin üyelerinde "terör örgütü mensupları olduğu" gerekçesiyle İsrail'e giriş izinleri iptal edildi.

Açıklamada, COGAT'ın geçen yıl boyunca "İsraillilere ve İsrail ordusuna saldırı düzenleyen" Filistinlilerin ailelerinden 2 bin 500'den fazla kişinin İsrail'e giriş izninin iptal edildiği aktarıldı.

İsrail basını, izinleri iptal edilen ailelerinin üyelerinin "Aslanların İni" isimli gruba mensup olduğunu iddia etti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Shavei Shomron" yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında, 11 Ekim'de gerçekleşen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli bir grup, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti merkezli "Asların İni" adlı Filistinli grup, daha önce İsrail ordusunun baskınlarında öldürülen bazı Filistinlilerin kendi üyeleri olduğunu açıklamıştı.

İsrail yönetimi, ekonomik koşulların daha iyi olduğu İsrail'e giriş ve burada çalışma izinlerini, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı "yaptırım aracı" olarak kullanıyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

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