İsrail: Netflix'in İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik eden filmi yayınlaması çılgınlıktır - Son Dakika
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İsrail: Netflix'in İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik eden filmi yayınlaması çılgınlıktır

01.12.2022 07:59
İsrail: Netflix'in İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik eden filmi yayınlaması çılgınlıktır

İsrail yönetimi, küresel internet televizyon ağı Netflix'in, 1948'de İsrail askerlerinin, Filistinli bir aileyi öldürmesini anlatan Ürdün yapımı "Farha" isimli filmi yayınlamasına tepki gösterdi.

İsrail yönetimi, küresel internet televizyon ağı Netflix'in, 1948'de İsrail askerlerinin, Filistinli bir aileyi öldürmesini anlatan Ürdün yapımı "Farha" isimli filmi yayınlamasına tepki gösterdi.
Maliye Bakanı Avigdor Lieberman Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Netflix'in, İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik etmeyi ve asılsız bahaneler üretmeyi amaçlayan bir filmi yayınlaması çılgınlıktır." ifadesini kullandı.
İsrail askerlerinin, itibarının zedelenmesine izin vermeyeceklerini belirten Lieberman, filmin provokatif ve İsrail askerlerine karşı yalanlarla dolu olduğunu dile getirdi.
Liberman ayrıca filmin Yafa'daki Saraya Tiyatrosu'nda da gösterilmesi kararıyla ilgili, "İsrail, uluslararası ve İsrailli sanat çalışmalarının sergileneceği yerdir ama şüphesiz ki vatandaşların güvenliği için gece gündüz çalışan İsrail askerleri ile güvenlik güçlerinin itibarının zedeleneceği yer değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Liberman, Maliye Bakanlığındaki yetkililere, Saraya Tiyatrosu'na ayrılan bütçenin geri çekilmesi için gereken işlemleri başlatma talimatı verdiğini kaydetti.
İsrail Kanal 12 Televizyonuna göre ise İsrail Kültür Bakanı Hili Tropper, filmin söz konusu tiyatroda gösterilmesini "utanç lekesi" olarak tanımladı.
Ürdünlü yönetmen Darin Sallam'ın imzasını taşıyan Farha (mutluluk) filmi, İsrail askerlerinin, 1948'de köyüne düzenlediği baskına ve sivilleri katletmesine tanık olan 14 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail: Netflix'in İsrail askerlerine karşı nefreti teşvik eden filmi yayınlaması çılgınlıktır - Son Dakika

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