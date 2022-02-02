İsrail ocak ayında Filistin'de gazetecilere karşı 46 ihlal gerçekleştirdi - Son Dakika

İsrail'in ocak ayında işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik 46 ihlal gerçekleştirdiği belirtildi.

Arap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesinin (JSC) yayımladığı raporda, İsrail'in geçen ay Filistin topraklarında basın alanında gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Ocak ayı boyunca işgal altındaki Filistin topraklarında basın özgürlüğü alanında 46 ihlal gerçekleştiren İsrail'in, sosyal medya platformlarında da Filistin içeriklerine yönelik 4 ihlalinin belgelendiği kaydedildi.

4 gazeteci gözaltına alındı

Bunlar arasında gözaltı, şantaj ve sahada doğrudan saldırı gibi ihlallerin öne çıktığı ve geçen ay 4 gazetecinin İsrail güçlerince gözaltına aldığı ifade edildi.

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistinlilere ait evlerin iş makineleriyle yıkımını takip eden basın mensuplarına, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 17 saldırı ve yaralama vakasının tespit edildiği aktarıldı.

Batı Şeria'daki gösterileri takip eden basın mensuplarından bazılarının darbedildiği, İsrail güçlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi.

Bir gazetecinin evi basıldı

Basın mensuplarının, İsrail güçlerinin ihlallerini belgeleyen bazı olayları takip etmelerinin özellikle engellendiğine işaret edildi.

Bir basın mensubunun evine baskın düzenlendiği, eşyalarının kontrol edildiği; iki kadın basın mensubunun da tehdit edildiği kaydedildi.

Sosyal medya platformlarında yöneticilerin yayın talimatını ihlal ettikleri iddiasıyla basın mensuplarına ait 4 hesabın kapatıldığı, kısıtlandığı ya da yasaklandığı aktarıldı.

JSC, daha önceki raporunda İsrail'in 2021 yılında işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında basın özgürlüğüne yönelik 832 ihlal gerçekleştirdiğini duyurmuştu.