İsrail, öldürdüğü gazeteci Ebu Akile'nin "naaşının koruyucusu"nu gözaltına aldı

İsrail güçlerince öldürülen Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin cenaze töreninde yaşanan polis şiddetine rağmen tabutu korumasıyla gündeme gelen Filistinli genç Amr Ebu Hudeyr, İsrail tarafından gözaltına alındı.

Filistinli Mahkum Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Ebu Hudeyr'i dün gece işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şafat kentindeki evinde gözaltına aldığını söyledi.

Asab, İsrail güçlerince nereye götürüldüğü bilinmeyen Ebu Hudeyr'in gözaltı nedenine ilişkin de bilgi verilmediğini belirtti.

İsrail polisinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

"Naaşın koruyucusu"

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında öldürdüğü Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cuma günkü cenazesine katılanlara İsrail polisi sert şekilde müdahale etmişti.

Polisin, Doğu Kudüs'teki St. Joseph Hastanesinden çıkarılan Ebu Akile'nin tabutunu taşıyanlara müdahalesi ve tabutun düşme tehlikesi yaşadığı görüntüler uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Görüntülerde, Filistinli genç Ebu Hudeyr'in tabutun ucunu sıkıca tuttuğu ve İsrail polisi tarafından coplanmasına rağmen yanındaki birkaç gençle birlikte naaşın yere düşmesini engellediği görülmüştü.

Filistinliler, bu davranışı nedeniyle Hudeyr'i "naaşın koruyucusu" olarak anmaya başladı.

İsrail güçlerinin gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldürmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Olayda Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Ebu Akile'nin görevi başında ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek olduğu halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.