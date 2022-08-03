İsrail Gazze çevresine 100 takviye asker gönderiyor - Son Dakika
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İsrail Gazze çevresine 100 takviye asker gönderiyor

03.08.2022 15:56
İsrail Gazze çevresine 100 takviye asker gönderiyor

İsrail, önceki gün İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi gözaltına almasının ardından olası bir intikam saldırısı endişesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde uyguladığı ek güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye 100 asker gönderdiğini duyurdu.

İsrail, önceki gün İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi gözaltına almasının ardından olası bir intikam saldırısı endişesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde uyguladığı ek güvenlik önlemleri kapsamında bölgeye 100 asker gönderdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi çevresinde dün sivil araç ve yaya trafiğine kapatılan yollar bugün de kapalı kalacak. Ayrıca, güneydeki tren seferleri de durduruldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresindeki yolların trafiğe kapatılmasını düzenlemek ve denetlemek için 100 kadar askerini görevlendirdi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre Gazze Şeridi'nden "herhangi bir füze ya da havan saldırısı olabileceği endişesiyle güvenlik önlemlerinin sıkı tutulması" kararı alındı. Askerlere, keskin nişancı saldırısı tehdidi nedeniyle Gazze Şeridi sınırında görünür biçimde beklememeleri talimatı verildi.

İsrail'in ayrıca Mısır, Katar ve Hamas ile iletişim kurarak gerilimin tırmanmaması için ara bulucularla görüştüğü ancak "Gazze'den yapılacak bir saldırıya da karşılık vereceği" mesajını ilettiği aktarıldı.

Abluka altındaki Gazze'de yaşayan Filistinlilerin, İsrail içindeki işleri, sağlık ve diğer insani durumları için kullandıkları geçiş kapısı Erez'in bugün de kapalı tutulacağı bildirildi.

İsrail hükümeti ve güvenlik birimlerinin, bugün bir değerlendirme toplantısı yapacağı, ardından Gazze Şeridi çevresindeki önlemlere ilişkin yeni kararlar alacağı belirtildi.

İsrail ordusu, 1 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi ile damadını gözaltına almıştı. İsrail yönetimi, söz konusu gözaltının ardından İslami Cihad tarafından misilleme olabileceği endişesiyle 2 Ağustos Salı gününden itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Gazze çevresine 100 takviye asker gönderiyor - Son Dakika
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