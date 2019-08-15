Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu 8 Filistinliyi gözaltına aldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İsrail ordusu 8 Filistinliyi gözaltına aldı

1 saat önce

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu 8 Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" gerekçesiyle 8 Filistinli gözaltına alındı. Gözaltına alınan Filistinliler bölgedeki karakola götürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Öte yandan, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor. - BATI ŞERİA
Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü!
Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 12:46:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu 8 Filistinliyi gözaltına aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]