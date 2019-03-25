Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusu Abluka Altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a Ait Hedefleri Vurmaya Başladığını Duyurdu.

İsrail Ordusu Abluka Altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a Ait Hedefleri Vurmaya Başladığını Duyurdu.

14 dakika önce

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladığını duyurdu.

İsrail Ordusu Abluka Altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a Ait Hedefleri Vurmaya Başladığını Duyurdu., System.String[]
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:53 Kaynak: AA

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