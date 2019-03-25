İsrail Ordusu Abluka Altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a Ait Hedefleri Vurmaya Başladığını Duyurdu.
14 dakika önce
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:53 Kaynak: AA
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