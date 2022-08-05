İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı

05.08.2022 17:00
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu bildirdi.

Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de "özel durum" ilan edildiği belirtildi.

Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

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İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü (3) İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü (3) İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü İsrail, Gazze'ye saldırısında İslami Cihad Hareketinin önde gelen ismini öldürdü
Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı - Son Dakika

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