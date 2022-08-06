İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı

06.08.2022 15:34
İsrail ordusu, Gazze'ye tank ve zırhlı birliklerle saldırdığını açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze şeridinde İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle bu sabahtan itibaren 7 ayrı noktayı tank ve zırhlı birlikleriyle vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze şeridinde İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle bu sabahtan itibaren 7 ayrı noktayı tank ve zırhlı birlikleriyle vurduğunu açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne "savaş uçakları, hava araçları, helikopterlerle" saldırıların devam ettiği belirtildi.

Ordu, İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle "bazı hedefler, Han Yunus'ta bir askeri depo, Gazze merkezde bir askeri eğitim merkezi ve mühimmat depoyu" vurduğunu duyurdu. İsrail ordusunun saldırılarına tank ve zırhlı birliklerin de katıldığı bu sabahtan itibaren İslami Cihad'a ait 7 noktanın hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nin çevresindeki Yahudi yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca, İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuyor.

Gazze'den roketler atıldı

Filistinli direniş örgütü İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi çevresi ve İsrail'deki Askalan, Aşdod, Birusseba ve Tel Aviv gibi büyük şehirlere doğru bu sabah itibarıyla 60 füze atıldığını duyurdu.

Açıklamada, füzelerin İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarına karşılık fırlatıldığı vurgulandı.

İsrail Ordu Radyosu, İsrail'in merkezindeki Modiin ve Beit Hashmonai bölgelerinde saldırı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Söz konusu bölgelerde saldırı uyarı sirenlerinin çalması, çatışmanın menzilinin arttığı şeklinde değerlendirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuk, 23 yaşında bir kadının da bulunduğu 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 sivilin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in dünkü saldırılarında, İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Cabir et-Teysiri'nin öldürüldüğü bildirilmişti.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'in saldırılarına karşılık, Gazze Şeridi'nin çevresi, Tel Aviv ve merkezdeki şehirlere doğru 100 roket fırlatıldığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Güncel, Son Dakika

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