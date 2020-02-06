İsrail ordusu artan gerilim nedeniyle Batı Şeria'ya ek asker gönderiyor - Son Dakika
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İsrail ordusu artan gerilim nedeniyle Batı Şeria'ya ek asker gönderiyor

6 saat önce

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını açıklamasının ardından bölgede artan gerginlik nedeniyle, işgal altındaki Batı Şeria'ya ek asker gönderme kararı aldı.

İsrail ordusu artan gerilim nedeniyle Batı Şeria'ya ek asker gönderiyor, System.String[]

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını açıklamasının ardından bölgede artan gerginlik nedeniyle, işgal altındaki Batı Şeria'ya ek asker gönderme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamasında, yapılan durum değerlendirmesinin ardından Batı Şeria'daki birliklere asker takviyesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, bölgeye gönderilecek ilave asker sayısı ve zamanlamaya ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail askerleri dün Batı Şeria'nın El Halil kentinde ABD'nin sözde barış planını protesto eden 17 yaşındaki Filistinli bir genci vurarak şehit etmişti.

Bu sabah da yine Batı Şeria'nın Cenin kentinde biri polis 2 Filistinli, İsrail güçlerince şehit edilmişti.

Ramallah yakınlarındaki yasa dışı Dolev Yahudi yerleşim birimi yakınında ise bugün öğleden sonra bir araçtan açılan ateş sonucu 1 İsrail askeri hafif şekilde yaralanmıştı.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlandığı öne sürülen sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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