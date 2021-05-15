İsrail ordusu Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binanın vurulacağı uyarısında bulundu - Son Dakika

İsrail ordusu Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binanın vurulacağı uyarısında bulundu

15.05.2021 15:17
İsrail ordusu Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binanın vurulacağı uyarısında bulundu, System.String[]

İsrail ordusunun, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binanın vurulacağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binanın vurulacağı uyarısında bulunduğu bildirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail'in vurma uyarısında bulunduğu binada AP ile Al-Jazeera'nın bürolarının yanı sıra doktor muayenehaneleri, avukatlık büroları ile sivillerin oturduğu çok sayıda dairenin yer aldığı belirtildi.

Aynı zamanda Gazze'deki birçok bölgeye internet hizmeti de sağlayan kulelerin bulunduğu binanın 13 katlı olduğu aktarıldı.

Al-Jazeera'nın Gazze Muhabiri Vail el-Dahduh, İsrail ordusunun bina sakinlerine bir saatlik süre tanıdığını söyledi.

Ayrıca Al-Jazeera televizyonu yaptığı yayında söz konusu bina sahibi ile İsrail istihbaratından bir subayın telefon görüşmesini ekranlara yansıttı.

Associated Press, Al Jazeera, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Associated Press (AP) ile Al-Jazeera'nın ofisinin de olduğu binanın vurulacağı uyarısında bulundu - Son Dakika


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