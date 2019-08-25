Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu Ayn Arik köyünde plakasız bir araca el koydu
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İsrail ordusu Ayn Arik köyünde plakasız bir araca el koydu

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerinin Ayn Arik köyünde plakasız bir araca el koyması İsrail askerlerinin aracın içini incelemesi Plakasız aracın çekiciye konularak götürülmesi İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batı girişini kapatması, metrelerce araç kuyruğu...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail askerlerinin Ayn Arik köyünde plakasız bir araca el koyması

İsrail askerlerinin aracın içini incelemesi

Plakasız aracın çekiciye konularak götürülmesi İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batı girişini kapatması, metrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

İsrail askerleri ayrıca, kentin batısındaki köylerde bulunan dükkanlara baskın düzenleyerek güvenlik kamerası kayıtlarına, Ayn Arik köyünde de plakasız bir araca el koydu.

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:55 Kaynak: AA
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