İsrail ordusu Ayn Arik köyünde plakasız bir araca el koydu
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerinin Ayn Arik köyünde plakasız bir araca el koyması İsrail askerlerinin aracın içini incelemesi Plakasız aracın çekiciye konularak götürülmesi İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batı girişini kapatması, metrelerce araç kuyruğu...
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:55 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İsrail askerlerinin Ayn Arik köyünde plakasız bir araca el koyması
İsrail askerlerinin aracın içini incelemesi
Plakasız aracın çekiciye konularak götürülmesi İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batı girişini kapatması, metrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.
İsrail askerleri ayrıca, kentin batısındaki köylerde bulunan dükkanlara baskın düzenleyerek güvenlik kamerası kayıtlarına, Ayn Arik köyünde de plakasız bir araca el koydu.
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