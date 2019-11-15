Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu aynı aileden 8 kişiyi öldürdüklerini itiraf etti
Son Dakika Güncel İsrail ordusu aynı aileden 8 kişiyi öldürdüklerini itiraf etti - Son Dakika

İsrail ordusu aynı aileden 8 kişiyi öldürdüklerini itiraf etti

6 saat önce

İsrail ordusundan önceki gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aynı aileden 5'i çocuk 8 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili itiraf geldi.

İsrail ordusu aynı aileden 8 kişiyi öldürdüklerini itiraf etti, System.String[]

İsrail ordusundan önceki gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aynı aileden 5'i çocuk 8 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili itiraf geldi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre İsrail ordusu, çarşamba gecesi Gazze'nin Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" itiraf etti.

Kimliği açıklanmayan Savunma Bakanlığı yetkilisi, hedef alınan binanın boş olduğunu "düşündüklerini" söylerken, İsrail ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırının hedefinde İslami Cihad'ın önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın olduğunu söylese de saldırının yaşandığı bölge sakinleri bunu reddetti.

Haaretz'e konuşan bölge sakinleri, hedef alınan ailenin çok fakir olduğunu ve İslami Cihad ile bağlantısının olmadığını kaydetti.

İsrail ordusu, 13 Kasım'da Deyr Belah bölgesinde bir barakaya hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda Sevarika ailesinden 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrailli yetkililer, saldırının hedefinde İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika'nın olduğunu açıklamıştı.

34 Filistinli hayatını kaybetmişti

İsrail ordusu 12 Kasım sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile 14 Kasım'da yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yasak aşk yaşadığı adamdan çocuk dünyaya getiren kadın Esra Erol'un programında gerginlik çıkardı
İstanbul'da bir siyanür vakası daha! Bakırköy'de bir dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu Bakırköy'de ölü bedenleri bulunan ailenin bakkalı konuştu: En son dün akşam gördüm RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya 'siyanür' uyarısı: Nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 19:12:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu aynı aileden 8 kişiyi öldürdüklerini itiraf etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]