İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı

11.04.2022 13:44
İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdüren İsrail ordusu 21 Filistinliyi gözaltına aldı, bir kişi de baskınlar sırasında gerçek mermi ile yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdüren İsrail ordusu 21 Filistinliyi gözaltına aldı, bir kişi de baskınlar sırasında gerçek mermi ile yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da yer alan Ramallah, Nablus, el-Halil, Cenin, Tulkerim kentlerinin yanı sıra Kudüs'te sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlar sırasında gerçek mermi ile yaralanan bir Filistinli ile gazdan etkilenen onlarca kişiye ilk yardım müdahalesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Nablus'taki baskınlarda aralarında 4 çocuğun olduğu bir ailenin tamamının İsrail askerlerince atılan gazdan boğulma tehlikesi geçirdiği ve Rafidiya Hastanesine nakledildiği ifade edildi.

Filistin kaynakları İsrail ordusunun Batı Şeria genelinde dün ve önceki gün düzenlediği baskınlar sırasında onlarca Filistinliyi gözaltına aldığını aktarmıştı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da 21 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


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