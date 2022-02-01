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İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika

İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinlinin evini yıktı

01.02.2022 20:31
İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinlinin evini yıktı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait 3 ev ile bir elektrik trafosunu yerle bir etti.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinlilere ait 3 ev ile bir elektrik trafosunu yerle bir etti.

Filistinli Yerel Koruma ve Mücadele Komitesi Koordinatörü Fuad el-Amur, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Amur, İsrail güçlerinin El-Halil'e bağlı Ramadin köyü yakınlarında bulunan 3 Filistinlinin eviyle bir elektrik trafosunu yıktığını söyledi.

Amur, söz konusu evlerin "C bölgesinde" yer aldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Filistin yönetiminde Ağvar bölgesinden sorumlu Mutaz Bişarat da, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeydoğusunda yer alan Humsa el-Favka köyü yakınındaki Umm Haraz bölgesinde 8 küçük tuğla ev inşa ettiğini söyledi.

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre, İsrail ordusu, 2021'in ocak ayından aralık ortasına kadar Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 862 meskeni yıktı veya el koydu.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Batı Şeria'da 3 Filistinlinin evini yıktı - Son Dakika


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