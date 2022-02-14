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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı - Son Dakika

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı

14.02.2022 10:41

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Sile el-Harisiye köyüne askeri buldozerle baskın düzenledi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Sile el-Harisiye köyüne askeri buldozerle baskın düzenledi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, 20 kadar İsrail askeri aracıyla yapılan baskında köy abluka altına alındı.

Köye giriş çıkışların yasaklandığı ve bazı evlerin yıkılmak istendiği belirtildi.

Filistinli gençler, Filistinli mahkumların daha önce yıkım ihtarı yapılmış evlerinin önünde yıkıma engel olmak üzere toplandı.

İsrail makamları 20 Aralık 2021'de köydeki 4 aileden 5 kişiyi İsrailli yasa dışı bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçlayarak, ailelerine evlerinin yıkılacağı konusunda uyarı göndermişti.

Evlerin yıkılmasına direnen 3 Filistinli genç yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına engel olmak için direnen köy halkından 3 genci yaraladı. İsrail ordusunun gerçek mermi kullandığı belirtilirken söz konusu kişilerin baş, sırt ve ayaklarından yaralandığı ve durumlarının ağır olduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Filistin Kızılayının köye girişine engel olduğu vurgulandı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Batı Şeria'da 4 evi yıkmak hedefiyle Filistin köyünü bastı - Son Dakika
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