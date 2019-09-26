İsrail ordusu, Batı Şeria'da 43 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın düzenleyerek 43 Filistinliyi gözaltına aldı.



İsrail Ordusu, bu gece Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında 43 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri tarafından Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlenen baskınlarda, "terör eylemlerine karıştıkları ve İsrail ordusuna ait araçlara taş attıkları" gerekçesiyle 43 Filistinli gözaltına alındı. Açıklamanın devamında, gözaltına alınan Filistinlilerin bölgedeki karakola sevk edildiği ifade edildi. İsrail ordusu, İsrail'e karşı eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 52 Filistinliyi gözaltına almıştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. İsrail cezaevlerinde 220'si çocuk ve 6 milletvekili olmak üzere 6 bin Filistinli bulunuyor. - BATI ŞERİA