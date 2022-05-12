İsrail ordusu, Batı Şeria'da 9 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 9 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ve Cenin kentinin beldelerinin yanı sıra güneyindeki El-Halil kentinde 9 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında 3 İsraillinin öldürüldüğü Elad saldırısını gerçekleştirenlere yardım ettiğinden şüphelenilen iki kişinin de bulunduğu aktarıldı.

Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Elad kentinde iki saldırgan tarafından bir park ve yol kenarında bıçak ve balta ile 5 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda 3 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail güçleri, saldırının şüphelisi iki kişinin yakalandığını duyurmuştu.