Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı
Son Dakika Güncel Haber

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı

46 dakika önce

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı, System.String[]

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Elhalil kentinde, Filistinli bir aileye ait evi yıktı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinli ailenin yaşadığı ev, ruhsatsız olduğu iddiasıyla İsrail güçlerine ait buldozerle yıkıldı. İsrail ordusu, evi yıkarak aileyi evsiz bıraktı. İsrail güçleri, işgal altındaki Kudüs ile Batı Şeria'da sık sık Filistinlilere ait ev ve iş yerlerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıyor. İsrail güçlerinin evi yıkmasına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi. Filistinli gençler, İsrail askerlerine taş atarken, İsrail askerleri karşılık olarak göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail güçleri, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerini ruhsatsız olduğunu gerekçe göstererek yıkmıştı.

(İHA)

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi
Erdoğan'ın BM konuşmasına İslam coğrafyasından övgü yağdı: Ne lider ama İsrail seçimlerinin lideri Gantz, Netanyahu'nun hükümetine katılmayı reddetti Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 17:17:23. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]