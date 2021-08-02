İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Öte yandan İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin kullandıkları araçla İsrail'e geçme girişiminde bulunduklarını kaydetti.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria 'dan, "İsrail'e geçmeye çalıştıkları" iddiasıyla bir Filistinliyi yaraladı, birini de gözaltına aldı.

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