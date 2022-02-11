İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı - Son Dakika

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beyta beldesinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteriye müdahalesinde bir Filistinli genç yaralandı.

Beyta beldesinin karşısındaki tepede yasa dışı yerleşim birimi kurulmasını protesto eden Filistinliler, Mayıs 2021'den bu yana düzenledikleri gösterilere bu hafta da devam etti.

İsrail ordusu, gösterilere gerçek ve plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. Filistinli göstericilerden bazıları, taş atarak askerleri uzaklaştırmaya çalıştı.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 20'li yaşlarında bir Filistinli bacağından gerçek mermiyle yaralandı. Sağlık ekipleri, merminin yaralının kemiğine gelmediğini bildirdi.

İsrail askerleri gösterileri takip eden basın mensuplarına da silahlarının namusunu çevirdi, bazılarını iterek yere düşürdü.

Basın mensuplarının üzerine ses bombası atan askerlerden bazılarının Arapça küfür etmesi dikkati çekti.

"Arkadaşlarım ya yaralı ya tutuklu ya da şehit"

Gösteri alanında AA muhabirine konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen Filistinli bir genç, topraklarını savunmak için buraya geldiğini belirtti.

İsrail ordusundan "korkmadığını" dile getiren genç, "Askerler, uluslararası hukuka aykırı mermileri, 12-13 yaşındaki çocuklara karşı kullanıyorlar." dedi.

İsrail güçlerinin kendisini de daha önce ayağından yaraladığını ve mermi parçasının içeride kaldığını aktaran genç, "Arkadaşlarım ya yaralı ya tutuklu ya da şehit oldular." ifadelerini kullandı.

İsrailli aktivistler de gösterilerde

Gösterilere çevredeki Filistin köylerinin sakinlerinin yanı sıra İsrailli aktivistler de katıldı.

"İşgal'in gözüne bakmak" isimli sivil toplum oluşumunun üyesi İsrailli Martin Goldberg, Arap köylerinde özel mülk niteliğindeki toprakların gasbedilerek yerlerine Yahudi yerleşim birimi yapılmasına karşı çıkmak ve Filistinlilerin yanında durmak için gösterilere katıldığını belirtti.

İsrail'deki toplumun çoğunluğu sağ görüşlü olduğu için Beyta'daki Filistinlilerin ancak uluslararası destekle taleplerine kavuşabileceğine işaret eden Goldberg, İsrail'deki diplomatik misyonlara, ABD Başkanı Joe Biden ve dünya liderlerine bu durumu anlatan mektup gönderdiklerini paylaştı.

Beyta'daki durumun Filistinliler lehine değişmesinin doğru yönde bir adım olacağını vurgulayan Goldberg, İsrail vatandaşlarına hitaben şu mesajı verdi:

"(İsraillilere) Merhametli olun. Kendinizi burada, topraklarına ulaşma ve işleme becerisinden yoksun bir Filistinlinin yerine koyun. Bu, temel insan haklarının açık bir ihlali. Sadece insan olalım ve iyi yönde insanlığımızı gösterelim. Savaşta kazanan yoktur, çok kaybeden veya az kaybeden vardır. Buraya gitmeyelim."

Beyta beldesi yerleşim yerindeki yapıların kaldırılmasını bekliyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Beyta beldesinde yaşayan Filistinliler, Mayıs 2021'den bu yana sadece uluslararası alanda değil İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen ve birkaç haftada kurulan "Evyatar" yerleşim yeri tehdidinin ortadan kaldırılması için mücadele ediyor.

Beyta'da Mayıs 2021'den bu yana düzenlenen protestolarda ikisi çocuk olmak üzere 10 Filistinli, İsrail ordusunun ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Gösteriler sırasında, en az 20'si gerçek mermiyle olmak üzere yüzlerce Filistinli, İsrail ordusunun müdahalesinde yaralandı.

Beyta sakini Filistinliler, zeytin ağaçlarının yer aldığı vadinin tepesindeki yasa dışı Evyatar yerleşim yerindeki yapıların kaldırılmasının talep ediyor.