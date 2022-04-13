İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü

13.04.2022 11:41
İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'ta İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çıkan olaylarda 34 yaşındaki Muhammed Hassan Assaf'a İsrail askerlerince ateş açıldı.

Başından ve göğüs bölgesinden vurulan Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olaylar Nablus kentindeki "Yusuf Türbesi"ne geçmek isteyen Yahudi yerleşimcilere eşlik eden İsrail askerlerinin bölgeye girmesiyle patlak verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Nablus'taki Yusuf Türbesi yakınlarında çıkan çatışmalarda 10 kişinin gerçek mermi, 6 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı ifade edildi.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Yusuf Peygamberin kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

İsrail içinde son 3 haftada düzenlenen 4 saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun, Batı Şeria'da düzenlediği baskınların ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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