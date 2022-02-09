İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilerin bazı seralarını yıktı - Son Dakika

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da kendi kontrolü altındaki bölgelerde Filistinlilere ait bir ev ve bazı seraları yerle bir etti.

Batı Şeria'nın güneyindeki İzna beldesinde ordu, C Bölgesi'nde inşa edildiği bahanesiyle bir evi yıktı.

Yıkılan evin sahibi İsam et-Tamizi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evin şehrin batısında, İsrail'in ayrım duvarının yakınında bulunduğunu söyledi.

Ordunun yıktığı evi aynı bölgede sahibi olduğu tarım arazisine gittiği zamanlarda kullandığını kaydeden Tamizi, aynı bölgedeki diğer evler için beş yıkım bildirimi olduğuna işaret etti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya ilinde Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Muhammed Ebu eş-Şeyh, İsrail ordusunun, şehrin doğusundaki Ceyyus kasabasında yaklaşık altı dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen tarım seralarını yıktığını belirtti.

Seraların sahibinin kaybının yaklaşık 300 bin dolar olduğunun tahmin edildiğini aktaran Ebu eş-Şeyh, İsrail yönetiminin, söz konusu seraları C Bölgesi'nde ve ayrım duvarının yakınında bulunduğu bahanesiyle yıktığını sözlerine ekledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 712 kilometre uzunluğunda 2003'te inşa edilen Ayrım (Utanç) Duvarı boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

Oslo Antlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Antlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A Bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B Bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C Bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla C Bölgesi'nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisine göre, İsrail ordusu, Ocak 2021'den aralık ayının ortasına kadar Batı Şeria'nın "C Bölgesi" ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 862 meskeni yıktı veya el koydu.