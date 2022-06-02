İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

02.06.2022 07:32
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Lahim kentinde bulunan mülteci kampı el-Dehişe'ye baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyt Lahim kentinde bulunan mülteci kampı el-Dehişe'ye baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi televizyon kanalı, Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan olaylar sırasında bir Filistinlinin gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam, Cenin şehri yakınlarındaki Yabad köyüne düzenlediği operasyon sırasında bir başka Filistinliyi daha öldürdüğünü çıkan olaylarda ayrıca 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


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