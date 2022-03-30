İsrail ordusu, Batı Şeria'ya takviye kuvvetler yolluyor - Son Dakika

İsrail ordusu, Beni Barak kentindeki saldırının ardından Filistinlilerden sızma ihtimaline karşı Batı Şeria'ya takviye güçler göndereceğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduyla yaptığı değerlendirmenin ardından İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, Yeşil Hat yakınındaki bölge, Kudüs ve mahalleleri, büyük Yahudi yerleşim bölgelerine ve Batı Şeria'ya takviye güçler gönderilmesi talimatı verdi.

İsrail içlerine Filistinlilerin sızmasını engellemek amacıyla görev yapacak takviye kuvvet sayısının 4 tabur asker olduğu kaydedildi.

Dün akşam İsrail polisinden yapılan açıklamada Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendiği ve saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

İsrail'de üst üste saldırılar

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.