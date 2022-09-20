İsrail, Yahudi bayramlarında Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları kapatacak - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Yahudi bayramlarında Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları kapatacak

20.09.2022 22:48
İsrail, Yahudi bayramlarında Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları kapatacak

İsrail ordusu, bu hafta sonunda başlayacak ve ekim ayı ortasına kadar devam edecek Yahudi bayramları sırasında bazı günlerde Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile olan geçiş noktalarını tamamen kapatacağını duyurdu.

İsrail ordusu, bu hafta sonunda başlayacak ve ekim ayı ortasına kadar devam edecek Yahudi bayramları sırasında bazı günlerde Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile olan geçiş noktalarını tamamen kapatacağını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik durumunun değerlendirilmesi ve siyasi düzeyden gelen direktifler doğrultusunda Yahudi yeni yılı tatillerinde ve diğer bayram günlerinde Batı Şeria'ya kapsamlı bir kapatma uygulanmasına ve Gazze Şeridi ile olan geçişlerin de kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Söz konusu geçişlerin 25 Eylül itibarıyla kapatılacağı ve durum değerlendirmesine göre 27 Eylül'de yeniden açılacağı ifade edildi.

Batı Şeria'nın Cenin bölgesindeki El-Celeme Kapısı'nın İsrail vatandaşı Arapların sadece araçlarıyla girişi için yine 27 Eylül sabahı açılacağı aktarıldı.

Yom Kippur dolayısıyla 4 Ekim'de de Batı Şeria ve Gazze Şeridi ile olan geçişlerin ikinci kez kapatılacağı ve ertesi gün akşam saatlerinde açılacağı kaydedildi.

Ordunun açıklamasında, durum değerlendirmesine göre 9 Ekim'den ertesi gün gece yarısına kadar ve 16 Ekim'den ertesi gün gece yarısına kadar yine geçişlerin kapatılacağı kaydedildi.

Bu dönemde insani, tıbbi ve istisnai vakaların sadece Filistin topraklarındaki İsrail hükümet faaliyetleri koordinatörünün onayından sonra kapılardan geçişine izin verileceği belirtildi.

İsrailliler 26 Eylül'de İbrani takvimine göre yeni yılbaşını, 5 Ekim'de Yom Kippur'u, 10 ve 16 Ekim'de de Sukot (Çardaklar) Bayramı'nı kutlayacak.

YORUMLAR
500
İsrail Başbakanı Lapid, New York'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü İsrail Başbakanı Lapid, New York'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 'silahlı milis grup' oluşturdu Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da 'silahlı milis grup' oluşturdu
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Eylül, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Yahudi bayramlarında Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları kapatacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 10:58:08. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Yahudi bayramlarında Batı Şeria ve Gazze'ye giriş-çıkışları kapatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement