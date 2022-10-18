İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu

18.10.2022 09:15

İsrail ordusunun operasyon görüntüleri Evlere baskın yapılması KUDÜS - İsrail ordusu, Batı Şeria ve Kudüs başta olmak üzere gece boyunca düzenlediği operasyonlarda çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu.

İsrail ordusunun operasyon görüntüleri

Evlere baskın yapılması KUDÜS - İsrail ordusu, Batı Şeria ve Kudüs başta olmak üzere gece boyunca düzenlediği operasyonlarda çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu - Son Dakika
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