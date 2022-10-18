İsrail ordusu çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu

Evlere baskın yapılması KUDÜS - İsrail ordusu, Batı Şeria ve Kudüs başta olmak üzere gece boyunca düzenlediği operasyonlarda çok sayıda Filistinliyi tutukladığını duyurdu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

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