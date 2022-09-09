Açıklamada ayrıca, "soruşturmanın sonuna kadar bu tür araçların faaliyetlerinin durdurulduğu" belirtildi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail'e ait bir insansız hava aracı Lübnan deniz sınırı yakınlarında düştü - Son Dakika

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