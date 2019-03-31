Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusu Erez Sınır Kapısı'nı Yeniden Açtı

İsrail Ordusu Erez Sınır Kapısı'nı Yeniden Açtı

1 saat önce

Gazze tarafından atılan bir roketin İsrail'in Şaron bölgesindeki Mişmeret kasabasında bir evin tahrip etmesinin ardından kapatılan Erez Sınır Kapısı yeniden açıldı.

İsrail Ordusu Erez Sınır Kapısı'nı Yeniden Açtı, System.String[]
Gazze tarafından atılan bir roketin İsrail'in Şaron bölgesindeki Mişmeret kasabasında bir evin tahrip etmesinin ardından kapatılan Erez Sınır Kapısı yeniden açıldı. Erez Sınır Kapısı'nın açılmasının hafta içinde Mısırın arabulucuğuyla Hamas ile İsrail arasında yapılan ateşkesin uygulanması olarak değerlendirildi. Anlaşma, Hamas'ın "gece usandırma birimleri" nin faaliyetlerini durdurması sınır çitlerine patlayıcı madde atmamasını şart koşuyor. Geçidin açılmasından önce Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı belirtildi. Gazze tarafından Eşkol bölgesinde açık araziye düştüğü ve her hangi bir hasara yol açmadığı belirtildi. Atılan roketlere misilleme olarak İsrail tanklarının Hamas'ın birkaç mevzisine saldırı atışı yaptığı kaydedildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail'in çabalarının Gazze sınırındaki karışıklığı sona erdirmek olduğunu söyledi. Netenyahu Facebook sayfasından yaptığı videolu açıklamasında "Direktifim, Cumartesi gününün sonunda güçlerimizin yerinde kalmasıdır. Bu sükunetin devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Herhangi bir gelişmeye hazırız. İşlerimizi bu şekilde idare ediyor, gerektiği zaman güç kullanıyor ve mümkünse gereksiz savaşlardan uzak duruyoruz" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:21 Kaynak: İHA

Hamas, Gazze, İsrail, Güncel
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