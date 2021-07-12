İsrail ordusu, FHKC liderlerinden Cerrar'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen eyleme müdahale etti - Son Dakika

İsrail ordusu, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) önde gelen liderlerinden eski milletvekili Halide Cerrar'ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösteriye müdahalede bulundu.

Onlarca Filistinli, kızının cenaze törenine katılabilmesi için Cerrar'ın serbest bırakılması istemiyle işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'ın batısında yer alan Ofer Hapishanesi önünde toplandı.

Göstericiler, Cerrar'ın fotoğraflarının yanı sıra eski milletvekilinin serbest bırakılması taleplerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

İsrail ordusu ise gösteriye gaz, gözyaşı ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli olay yerinde tedavi edildi.

Cerrar'ın serbest bırakılması talepleri

Öte yandan Filistinli aktivistler, sosyal paylaşım siteleri üzerinden Cerrar'ın serbest bırakmaları için İsrail makamlarına baskı yapılmasını istedi.

Gazze'deki Damir İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada da İsrail Cezaevi İdaresi'ne Cerrar'ın serbest bırakılması için acil bir talepte bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, ilgili kurumlardan henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Halide Cerrar'ın kızı Suha (31) ailesinin açıklamasına göre pazar günü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Suha'nın naaşının yarın defnedilmesi bekleniyor.

İsrail Ofer Askeri Mahkemesi, 1 Mart'ta Cerrar'ı "İsrail askeri emirleri tarafından yasaklanan FHKC'de görev yapma" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.???????