Filistin'de otobüse ateş açan 2 şüpheli yakalandı

İsrail ordusu, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrailli askerleri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığını belirterek, saldırıyı düzenlediği idda edilen 2 Filistinlinin yakalandığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse düzenlenen saldırı hakkında açıklamada bulundu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada saldırıda İsrailli askerleri taşıyan otobüsün hedef alındığını belirterek, olayda 1'i ağır olmak üzere 6 asker ve şoförün yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu, saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 Filistinlinin yakalandığını, 1 kişinin ise kaçtığını bildirildi. İsrail ordusunun kaçan şüpheli için arama çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için çalışmalara başladı ve hızlı bir şekilde onları yakaladı" dedi. Bakan Gantz açıklamasında Batı Şeria'nın İncil'deki adını kullanarak, "Yahudi ve Samiriye bölgesindeki teröre karşı odaklı operasyonlarımızı artırmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi. Gantz ayrıca olayda yaralananlara acil şifalar diledi. - KUDÜS