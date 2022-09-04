Filistin'de otobüse ateş açan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin'de otobüse ateş açan 2 şüpheli yakalandı

04.09.2022 15:32
Filistin'de otobüse ateş açan 2 şüpheli yakalandı

İsrail ordusu, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrailli askerleri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığını belirterek, saldırıyı düzenlediği idda edilen 2 Filistinlinin yakalandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrailli askerleri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığını belirterek, saldırıyı düzenlediği idda edilen 2 Filistinlinin yakalandığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bir otobüse düzenlenen saldırı hakkında açıklamada bulundu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada saldırıda İsrailli askerleri taşıyan otobüsün hedef alındığını belirterek, olayda 1'i ağır olmak üzere 6 asker ve şoförün yaralandığını duyurdu. İsrail ordusu, saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 Filistinlinin yakalandığını, 1 kişinin ise kaçtığını bildirildi. İsrail ordusunun kaçan şüpheli için arama çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyenleri yakalamak için çalışmalara başladı ve hızlı bir şekilde onları yakaladı" dedi. Bakan Gantz açıklamasında Batı Şeria'nın İncil'deki adını kullanarak, "Yahudi ve Samiriye bölgesindeki teröre karşı odaklı operasyonlarımızı artırmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi. Gantz ayrıca olayda yaralananlara acil şifalar diledi. - KUDÜS

YORUMLAR
500
Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı Filistin'de otobüse ateş açıldı: 4 İsrailli yaralandı Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı Batı Şeria'da bir otobüse açılan ateşte 6'sı asker, 7 İsrailli yaralandı
Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filistin'de otobüse ateş açan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:27 Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:14 İsviçre'nin, Adnan Oktar'la evlendirilmek istenen çocuğun özel dosyalarını suç örgütüne verdiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 15:34:23. #1.13#
SON DAKİKA: Filistin'de otobüse ateş açan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement