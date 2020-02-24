İsrail ordusu Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Gazze ve Suriye'deki mevzilerine hava saldırısı... - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İsrail ordusu Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Gazze ve Suriye'deki mevzilerine hava saldırısı... - Son Dakika Dünya

İsrail ordusu Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Gazze ve Suriye'deki mevzilerine hava saldırısı...

27 dakika önce

Pazar günü Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine en az 20 roket atılmasına karşılık olarak İsrail ordusu Gazze ve Suriye'ye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu Filistin İslami Cihat Örgütü'nün Gazze ve Suriye'deki mevzilerine hava saldırısı..., System.String[]

İsrail ordusu, 'atılan roketlere karşılık olarak' Gazze'de ve Suriye'deki Filistin İslami Cihat Örgütü mevzilerine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu, örgütün Şam'ın güneyindeki ve Gazze Şeridi'ndeki mevzilerinin hedef alındığını söyledi.

Suriye resmi haber ajansından yapılan açıklamada da, İsrail'den atılan füzelerin çoğunun hava savunma sistemiyle düşürüldüğü belirtildi.

Sağlık yetkilileri Gazze'de dört kişinin yaralandığını duyurdu. Pazar günü, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine en az 20 roket fırlatılmıştı.

İsrail ordusu Suriye ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını roket atışlarına karşılık yaptıklarını duyurdu. Karşılıklı atışlar sonucu can kaybı yaşanmadı.

Gerilim Pazar sabahı, İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü'nün bir üyesini Gazze Şeridi'nde öldürdüklerini duyurmasıyla başladı.

İsrail ordusu, öldürdükleri kişinin 'sınır hattına bomba yerleştirmeye çalıştığını' iddia etti.





Sınırda öldürülen kişinin cesedinin, İsrail ordusuna ait bir buldozerle taşınırken çekildiği görülen videoların sosyal medyaya düşmesi gerilimi tırmandırdı.

Görüntülerin yayılmasından sonra bazı Filistinli militanlar 'intikam' çağrısında bulundu ve Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine roket atıldı.

Roket atışlarını İran destekli İslami Cihat Örgütü üstlendi ve saldırının 'bir savaşçılarının Gazze Şeridi'nde öldürülmesine karşılık olduğunu' söyledi.

Geçen yıl Kasım ayında İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında örgütün üst düzey bir komutanının öldürülmesi karşılıklı çatışmaların alevlendirmişti.

Suriye, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:15 
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