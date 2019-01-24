Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusu Filistinli Bir Çocuğu Yaraladı

İsrail Ordusu Filistinli Bir Çocuğu Yaraladı

56 dakika önce

İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şafat Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı.

İsrail Ordusu Filistinli Bir Çocuğu Yaraladı, System.String[]
İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şafat Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adı paylaşılmayan 15 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu sırtından yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, ağır yaralı olduğu belirtilen Filistinli çocuğun Kudüs'ün kuzeyindeki bir İsrail hastanesine nakledildiği ifade edildi.

Olaya ilişkin açıklamada başka bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Kudüs, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'nun Karvizitine İnceleme Başlatıldı Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı

Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti Rusya Lideri Putin, Trump'ın Venezuela Kararına Sert Tepki Gösterdi: Uluslararası Hukukun Ağır İhlalidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 22:08:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail Ordusu Filistinli Bir Çocuğu Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]