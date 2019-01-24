İsrail Ordusu Filistinli Bir Çocuğu Yaraladı
56 dakika önce
İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şafat Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı.
İsrail
ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs
'te bulunan Şafat Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle yaraladı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, adı paylaşılmayan 15 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu sırtından yaralandığı aktarıldı.
Açıklamada, ağır yaralı olduğu belirtilen Filistinli çocuğun Kudüs'ün kuzeyindeki bir İsrail hastanesine nakledildiği ifade edildi.
Olaya ilişkin açıklamada başka bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:12 Kaynak: AA
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