İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı - Son Dakika

İsrail ordusu Filistinli bir kadına ateş açtı
02.05.2021 13:25
? İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı askerler, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli (60) kadına iki el ateş etti.
? İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı askerler, Batı Şeria'da bıçaklı Filistinli (60) kadına iki el ateş etti.
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı askerler, Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde elinde bıçak bulunan 60 yaşındaki Filistinli bir kadına iki el ateş etti. Kurşunlardan birinin isabet ettiği kadının ağır yaralandığı ifade edildi.O anlar amatör kameraya yansıdı. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı belirtildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, (IDF) resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bıçakla silahlanmış bir saldırgan, Gush Etzion Kavşağı'nda IDF askerlerini bıçaklamaya çalıştı. Bir asker saldırgana ateş ederek, onu etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi. Olaya sosyal medyadan tepki yağdı.
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