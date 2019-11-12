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İsrail ordusu: Filistinli komutan öldürüldü

7 saat önce

İsrail Silahlı Kuvvetleri, El Kudüs Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata'nın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu: Filistinli komutan öldürüldü, System.String[]

İsrail Silahlı Kuvvetleri, El Kudüs Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata'nın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Az önce Gazze'de kumandan Baha Abu Al Ata'yı hedef aldık. Al Ata, İsrailli sivillere ve askerlere yönelik yüzlerce terör saldırısından doğrudan sorumluydu. Bir sonraki saldırısı yaklaşmıştı" ifadeleri kullanıldı.


İsrail, Kudüs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:40 Kaynak: DHA
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