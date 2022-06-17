İsrail ordusu, Filistinli köylülerin yerleşim alanlarında gerçek mühimmatla tatbikat yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu, Filistinli köylülerin yerleşim alanlarında gerçek mühimmatla tatbikat yapacak

17.06.2022 16:33
İsrail ordusu, Filistinli köylülerin yerleşim alanlarında gerçek mühimmatla tatbikat yapacak

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin yerleşim alanlarında atış tatbikatı yapmayı planlıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin yerleşim alanlarında atış tatbikatı yapmayı planlıyor.

İsrail'deki solcu "Sessizliği Bozmak" sivil toplum kuruluşunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun El-Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'daki 7 köyün sakinlerine "gelecek hafta pazartesi ile çarşamba günleri arasında askerlerin bölgede eğitim göreceğine" ilişkin mesaj ilettiğini belirtildi.

Tatbikat için saat ve yer bilgisi verilmediği aktarılan açıklamada, silahlı askerlerin evlerin ve çiftliklerinin yakınında gerçek mühimmat ile tatbikat yapacağına işaret edildi.

Karar, İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisinin de aralarında bulunduğu sol cenahtan tepki gördü.

Meretz Partisi Genel Sekreteri Mossi Raz, Twitter hesabından "Savunma Bakanı Benny Gantz'a, El-Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta kırsalında önümüzdeki hafta yapılacak tatbikatı derhal iptal etmesi yönünde bir mektup gönderdim." paylaşımında bulundu.

Raz, gerçek mühimmatla yapılan eğitimlerin insanların yaşadığı yerlerde yapılmaması gerektiğini vurguladı.

B'Tselem gibi insan hakları örgütlerine göre, İsrail ordusu genellikle bölge sakinlerini eğitim dönemleri için geçici olarak evlerinden tahliye ediyor.

İsrail ordusu söz konusu tatbikata ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında 1200'den fazla Filistinliyi Mesafir Yatta'daki yerleşim bölgelerinden tahliye etme ve evlerini yıkma kararı vermişti.

Mesafir Yatta, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tehcir ederek bu bölgelerde uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim birimlerini artırmak ve genişletmek için sistematik politika uyguladığı en önemli bölgelerden biri.

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin yaşadığı, 8 köyden oluşan ve çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgeyi 1980'lerin başında "askeri eğitim alanı" ilan etti.

YORUMLAR
500
İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine kurşun yağdırdı! Korkunç saldırıda 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı İsrail, Batı Şeria'nın Cenin kentine kurşun yağdırdı! Korkunç saldırıda 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Filistinli köylülerin yerleşim alanlarında gerçek mühimmatla tatbikat yapacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
21:49 Vicdansız anne ve baba 3 yaşındaki kızlarını su deposuna bırakıp alışverişe gittiler
21:11 Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan propagandaya ilişkin İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 22:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Filistinli köylülerin yerleşim alanlarında gerçek mühimmatla tatbikat yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement