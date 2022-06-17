İsrail ordusu, Filistinli köylülerin yerleşim alanlarında gerçek mühimmatla tatbikat yapacak

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinlilerin yerleşim alanlarında atış tatbikatı yapmayı planlıyor.

İsrail'deki solcu "Sessizliği Bozmak" sivil toplum kuruluşunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun El-Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'daki 7 köyün sakinlerine "gelecek hafta pazartesi ile çarşamba günleri arasında askerlerin bölgede eğitim göreceğine" ilişkin mesaj ilettiğini belirtildi.

Tatbikat için saat ve yer bilgisi verilmediği aktarılan açıklamada, silahlı askerlerin evlerin ve çiftliklerinin yakınında gerçek mühimmat ile tatbikat yapacağına işaret edildi.

Karar, İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisinin de aralarında bulunduğu sol cenahtan tepki gördü.

Meretz Partisi Genel Sekreteri Mossi Raz, Twitter hesabından "Savunma Bakanı Benny Gantz'a, El-Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta kırsalında önümüzdeki hafta yapılacak tatbikatı derhal iptal etmesi yönünde bir mektup gönderdim." paylaşımında bulundu.

Raz, gerçek mühimmatla yapılan eğitimlerin insanların yaşadığı yerlerde yapılmaması gerektiğini vurguladı.

B'Tselem gibi insan hakları örgütlerine göre, İsrail ordusu genellikle bölge sakinlerini eğitim dönemleri için geçici olarak evlerinden tahliye ediyor.

İsrail ordusu söz konusu tatbikata ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında 1200'den fazla Filistinliyi Mesafir Yatta'daki yerleşim bölgelerinden tahliye etme ve evlerini yıkma kararı vermişti.

Mesafir Yatta, İsrail'in işgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlileri tehcir ederek bu bölgelerde uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim birimlerini artırmak ve genişletmek için sistematik politika uyguladığı en önemli bölgelerden biri.

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın güneyinde Filistinlilerin yaşadığı, 8 köyden oluşan ve çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgeyi 1980'lerin başında "askeri eğitim alanı" ilan etti.