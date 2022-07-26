İsrail ordusu, Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail ordusu, Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu

26.07.2022 10:25
İsrail ordusu, Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu

İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu.

İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu.

Filistin kaynakları, İsrail güçlerinin bugün Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salfit kentinde Filistinli tutuklu Yehya Miri'nin evini havaya uçurduğunu duyurdu. Filistinli yetkililer, İsrail güçlerinin dün gece buldozerle Qarawat Bani Hassan köyüne geldiğini ve Miri'nin evine patlayıcı yerleştirmelerinin ardından evi bugün yıktıklarını söyledi. Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin evin yıkımı sırasında kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını ve 4 Filistinlinin plastik mermilerle yaralandığını söyledi.

İsrail, geçtiğimiz nisan ayında19 yaşındaki Yehya Miri ve 20 yaşındaki Samih Assi'yi, İsrail'in Ariel yerleşimi yakınlarında İsrailli bir yerleşimcinin öldürülmesine karıştıklarını iddia ederek tutuklamıştı. - KUDÜS

YORUMLAR
500
İsrail Batı Şeria'da iki Filistinli tutuklunun evini yıktı İsrail Batı Şeria'da iki Filistinli tutuklunun evini yıktı İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı
Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsrail ordusu, Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:11 Kene kabusuna karşı hamle! Türkiye'nin çeşitli illerinde yüz binlerce sülün doğaya salınacak
09:58 Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıkartıldı
09:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili esprili yanıt
09:41 Fenerbahçe, Brezilyalı stoperi getiriyor! Akşama İstanbul'da olacak
09:39 Silikonlarını yenileten Seda Sayan, iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı
09:31 Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı
09:25 Benzine 50 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:28 Durak haricinde otobüsten inmek isteyen yolcu, kadın şoföre saldırdı
09:28 "Beni Cumhurbaşkanına şikayet ettiler" diyen AK Parti Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı görevinden istifa etti
09:18 İstanbul'da yakalanan sürücünün yakınları ceza kesmek isteyen polise soda şişesi fırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 10:32:44. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail ordusu, Filistinli tutuklunun evini havaya uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement