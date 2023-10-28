İsrail ordusu, Gazze'de Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi'ni vurma seçeneğini hala düşündüklerini söyledi.

"ŞİFA HASTANESİ'Nİ VURMA SEÇENEĞİ MASADA"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi. Gazze'de sivilleri hedef alarak katliam yapan İsrail ordusu, hasteneleri hedef almaya devam edeceklerinin sinyalini verdi. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Şifa Hastanesi'nin hedef alınmasına ilişkin bir soruyu cevapladı. Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'nin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, "Bu savaşta tüm seçenekler masada." dedi. Hagari, "Yüzlerce Hamas militanı, 7 Ekim'deki saldırının ardından saklanmak için Şifa Hastanesi'ne kaçtı." iddiasında bulundu.

"HASTALAR İÇİN İDAM CEZASI ANLAMINA GELİR"

İsrail ordusu, dün binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'ni "terör faaliyetlerinde" kullanıldığı iddiasıyla hedef göstermişti. Bunun üzerine Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, hastanenin acil servis binasında basın toplantısı düzenleyerek, "İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik tehdidi, yalnızca binlerce hasta ve yaralı için değil, gelecek günlerde işgalin hedefi olup getirilen her yaralı ve hasta için de idam cezası anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

"HASTALIKLI HAYAL GÜCÜ"

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddiaları ve grafiklerinin düzmece ve küçük bir çocuğun dahi inanmayacağı yalanlardan ibaret olduğunu söyleyen Maruf, "Onların hastalıklı hayal güçlerinin, binlerce sağlık personeli, hasta ve on binlerce yerinden edilmiş kişinin bulunduğu Gazze'deki en büyük sağlık kompleksini tehdit etme noktasına ulaşmasını beklemiyorduk." ifadelerine yer vermişti.Basın toplantısının ardından Maruf, çok sayıda uluslararası medya kuruluşu temsilcisini, İsrail'in hedef gösterdiği Şifa Hastanesi'nin tüm tesislerinde gezdirmişti.

KANLI HASTANE SALDIRISI

İsrail ordusu, 17 Ekim'de Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırı düzenlemişti. Saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmişti.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi. İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.