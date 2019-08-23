Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı

37 dakika önce

İsrail askerleri Gazze'nin doğusundaki sınır bölgesinde bir Filistinliyi yaraladı.

İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı, System.String[]

İsrail askerleri Gazze'nin doğusundaki sınır bölgesinde bir Filistinliyi yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusundaki tel örgüler bölgesinde bir Filistinli'nin İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandığı kaydedildi.

Ambulans ekiplerinin İsrail ile sınır hattı üzerinde yaralanan Filistinlinin tedavi için Gazze'deki Şifa hastanesine kaldırıldığı belirtilen açıklamada, gencin kalçasından yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sınır bölgesinde bir Filistinliye askerleri tarafından ateş açıldığını açıkladı.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, silahlı olduğu belirtilen bir Filistinlinin sınır bölgesine yaklaştığı ve İsrail askerlerine el bombası fırlattığı öne sürüldü.

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziosmanpaşa'da köfteci dükkanında silahlı saldırı kamerada
91 yaşındaki adamın akciğerinden 10 santimetrelik çivi çıktı Marmaris'te polis 4 günde 4 yangının çıkmasının ardından eşkali belirlenen şüphelilerin peşine düştü Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 05:43:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu Gazze'de bir Filistinliyi yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]