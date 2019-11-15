Son Dakika Haberleri: İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad mevkilerini bombalıyor
Son Dakika Politika İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad mevkilerini bombalıyor

İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad mevkilerini bombalıyor

6 saat önce

İsrail savaş uçakları Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait bölgeleri bombalıyor.

İsrail ordusu Gazze'de İslami Cihad mevkilerini bombalıyor, System.String[]

İsrail savaş uçakları Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait bölgeleri bombalıyor.

Gazze'deki kaynaklara göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki Hanyunus ve güneydeki Rafah kentlerindeki Kudüs Seriyyeleri'ne ait noktaları vurdu.

Bombardımanda can kaybı ya da yaralanmalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hava saldırısını Twitter hesabından açıklayan İsrail ordusu, birkaç saat öncesinde Gazze'den iki roket fırlatıldığını duyurmuştu.

34 Filistinli hayatını kaybetmişti

İsrail ordusu 12 Kasım sabahı, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, olayda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de, aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.

İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile bu sabah yerel saatle 05.00'ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İsrail, Kudüs, Gazze, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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